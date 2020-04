Marchegiani: "Nella Lazio mi sembra di rivedere il Napoli di Sarri che sfiorò lo Scudetto"

Sulle colonne del Corriere dello Sport è intervenuto Luca Marchegiani, ex portiere e oggi commentatore, per parlare dello straordinario campionato della Lazio: "Non me l’aspettavo, ma da un po’ si è capito che ha trovato una stagione magica. Un certo rendimento era nelle corde dei giocatori. Luis Alberto si era espresso così due anni fa, Immobile uguale, si può dire per altri. Mi sembra di rivedere il Napoli di Sarri quando ha sfiorato lo scudetto. Vedo la consapevolezza che è l’anno buono, l’occasione giusta. La squadra è esperta, non si lascia travolgere dalla tensione, riesce a trasformare la pressione in prestazioni. Se si aprirà un ciclo vincente non lo so. Non è una sorpresa per per quello che si è visto. Il Napoli ha fatto peggio rispetto al solito, dal Milan ci si attendeva altro, ma le squadre e le difficoltà ci sono, la Lazio ha vinto tantissime partite".