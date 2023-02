Marchegiani punta sul Napoli: “Sarà l’italiana che andrà più avanti in Champions”

Ai microfoni dell'edizione online de Il Giornale Luca Marchegiani ha parlato di Champions League, concentrandosi in particolare sull’impegno del Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni dell'edizione online de Il Giornale Luca Marchegiani ha parlato di Champions League, concentrandosi in particolare sull’impegno del Napoli: “L’Eintracht è un punto interrogativo perché ha vinto l'Europa League, ha qualità e ha un attaccante fortissimo come Kolo Muani. Sarà fondamentale l'approccio mentale soprattutto nella partita d'andata in Germania. Comunque in linea di massima vedo Inter e Napoli favorite".



Quale sarà l'italiana, a suo parere, che andrà più avanti in Champions League?

"Dico Napoli".