Marchese: "Kim ha fatto perdere il 20-30% al Napoli. Torino? Ecco perché darà fastidio"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Marchese, ex calciatore che ha lavorato con Juric al Genoa

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Marchese, ex calciatore che ha lavorato con Juric al Genoa

“Il Torino è una squadra fastidiosa da affrontare, gioca uno contro uno. Il Napoli non sta vivendo un bel momento, ma se gioca da Napoli dovrebbe tornare in alto. Il Napoli non è partito benissimo, potrebbe essere a causa della condizione oppure per il cambio di modulo di Garcia che se non sbaglio ha adottato il 4-2-3-1. Kim era un difensore di qualità, ha fatto perdere un 20/30%, anche se il problema non è stato solo la sua partenza.

Un giocatore non fa tutta questa differenza, ma stiamo parlando di un grandissimo difensore, un giocatore completo. Però a livello di acquisti forse il Napoli è stata l’unica squadra a non rinforzarsi. Ci si aspettava di più dal Napoli per quanto visto l’anno scorso.

Quanto conta la figura del direttore sportivo in uno spogliatoio? Se fosse rimasto Giuntoli, penso che Spalletti sarebbe andato via lo stesso a meno che il presidente non gli avesse dato certezze sui rinforzi. Avere i dirigenti importanti come Lo Monaco o Giuntoli è fondamentale. Il Napoli è stato anche un po’ sfortunato per gli infortuni e alcuni rinnovi nello spogliatoio. Sono punti di forza che vengono tolti alla squadra. Sono contratti milionari, i giocatori vogliono sentirsi importanti”.