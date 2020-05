Marchisio: "Chiellini odia l'Inter? A me è capitato con il Napoli..."

Intervista rilasciata a 'Radio 24' da Claudio Marchisio, ex stella della Juventus che da qualche mese - dopo l'avventura allo Zenit San Pietroburgo - ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato.



Marchisio, in apertura di intervista, s'è soffermato sulla ripresa del calcio giocato: "Ci sono validi professionisti che stanno facendo ripartire il calcio nel modo migliore nella parte sport e sicurezza. Non possiamo solo pensare di mandare in campo i giocatori, ma pensare a tutto il contesto calcio. In qualsiasi modo bisognerà ripartire per forza, se no succederà qualcosa di non bello. Vedo poca fiducia, non solo nello sport ma in generale, è tutto un po' in stand by. Il calcio lo si vuole far ripartire col contagio zero, è sbagliatissimo. Ho letto delle partitelle della Lazio, ha fatto un po' di scalpore. Il rischio ci può anche stare, il rischio zero non c'è, bisogna però mettere in sicurezza le società. L'unica cosa certa che abbiamo è che finché non ci sarà il vaccino non avremo certezze. Ci soffermiamo sempre sul calcio top, pensiamo alle serie minori, presidenti in difficoltà che non sanno nemmeno come fare, il settore giovanile...è lo Stato che deve prendersi la responsabilità, dove un imprenditore non può arrivare deve farlo lo Stato".

Nel corso del botta e risposta, Marchisio s'è poi soffermato sulle parole di Giorgio Chiellini, che nella sua autobiografia ha detto di odiare l'Inter: "Ora mi tocca fare lo juventino e dire che anche dall'altra parte è così. Mi è capitato con il Napoli perché ci dividevamo il primato, ma qualche giornalista ha scritto che io odiavo i napoletani e non è assolutamente così".