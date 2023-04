Marchisio contro lo studio Rai: "Lo penso solo io, ma per me Milik è in anticipo e non è fallo!"

Lo juventino Claudio Marchisio è stato il solo alla Domenica Sportiva a considerare regolare l'intervento di Milik su Lobotka.

Lo juventino Claudio Marchisio è stato il solo alla Domenica Sportiva a considerare regolare l'intervento di Milik su Lobotka. Prima la spiegazione dell'ex arbitro Saccani: "E' un chiaro ed evidente errore, l'arbitro non vede lo sgambetto, ma ritiene che Milik abbia preso solo palla. Il VAR ha fatto bene ad intervenire”, a cui si sono accodati l'ex azzurro Sosa, Carolina Morace, Xavier Jacobelli ed il napoletano Maurizio De Giovanni.

Un 5-1 che non convince l'ex juventino: "Il pallone è di Milik che è in anticipo, ha protetto il pallone. “Per me lo sgambetto è un’altra cosa, se io proteggo palla è normale che poi venga toccato. 5 contro 1 su questo caso? Io la vedo così, se sono davanti, io proteggo palla”