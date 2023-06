Marchisio: “Strano vedere ciclo che si stava aprendo già interrotto per il cambio allenatore”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche del Napoli

TuttoNapoli.net

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche del Napoli: “Ha fatto una stagione incredibile, meritando lo scudetto fin da inizio campionato. Ma è strano vedere un ciclo che si stava aprendo già interrotto per il cambio di allenatore. Sarà curioso vedere il dna che ha lasciato Spalletti, ed è una sfida importante per Garcia capire se cercherà di portare la sua mentalità o se cercherà di mischiare le sue idee con quello che ha trovato”.