Marcolin: "C'è una cosa di questo Napoli che sorprende. Solo a Kvara è concesso l'uno contro uno"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e commentatore tecnico di Dazn, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e commentatore tecnico di Dazn, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Oggi il Napoli, diversamente dalle altre partite che ha fatto, è arrivato a un punto che decide tutto: quando accelerare, quando frenare, quando palleggiare, quando verticalizzare. E l'avversario esiste poco in campo perché il Napoli determina troppo, l'avversario è sempre costretto ad adattarsi. Nasce soprattutto dalla sicurezza mentale del Napoli. Adesso tutti i giocatori si sentono forti in campo, tutti giocano uno-due tocchi, a parte Kvaratskhelia a cui è concesso l'uno contro uno".