Marcolin: "Chi toglievi dal centrocampo se prendevi Gabri Veiga?"

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dario Marcolin è intervenuto a 'Febbre a 90', in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Lindstrom è un giocatore offensivo, molto giovane, va scoperto, a Napoli può crescere e deve avere tempo, come Natan. Gabri Veiga? Sarebbe stato un ottimo investimento, oggi però dei tre centrocampisti azzurri chi togli? Vero è che serve un centrocampista numericamente, Amrabat ad esempio potrebbe essere il vice Lobotka, anche ai Mondiali si è messo in mostra, ricordiamoci sempre che se stanno bene quei tre nessuno gli toglie il posto. Direi, anzi, che il centrocampo del Napoli sia il migliore in Italia, tra i più invidiati d’Europa. Con il Sassuolo ho visto una squadra in gestione, che sceglieva quando accelerare e quando respirare un po’, nel secondo tempo l’ingresso di Kvara e l’espulsione di Maxime Lopez hanno chiuso il match.

Il Napoli con il georgiano però è più alto di 20 metri, i difensori avversari già devono penare con Osimhen, quando arriva Kvara le cose si complicano ulteriormente. La squadra ha lo stesso spartito dello scorso anno, giustamente Garcia ha già esposto le sue idee: meno gioco dal basso, velocità nella verticalizzazione, più tiro da fuori. Si passa meno da Lobotka, Di Lorenzo poi ha stazionato più nell’area del Sassuolo che in quella del Napoli. Nella catena di destra Anguissa resta a protezione, i due che si interscambiano sono Politano e Di Lorenzo ed è una novità. Napoli-Lazio? La Lazio è partita male e deve trovare il ritmo velocemente, per otto anni ha giocato con Milinkovic-Savic ed il centrocampo è l’anima della squadra, ovviamente per gli azzurri è una grande occasione per restare a punteggio pieno e mandare la Lazio a -9. Anche il Milan, contro la Roma, ha la stessa opportunità: quest’anno le romane sono partite in ritardo. La scelta di Mancini? Gli allenatori sono sempre alla ricerca di sfide da vincere, a Roberto piacciono. Tanta Europa va verso l’Arabia, ha scelto così, ci sono cifre che fanno traballare chiunque”.