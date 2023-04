Marcolin difende Kvara: "Altro che raddoppio, il Milan lo triplicava ed è stato comunque imprendibile!"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e oggi commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e oggi commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Kvaratskhelia è talmente imprendibile, e a tratti lo è stato anche martedì contro il Milan, che invece che raddoppiare le altre squadre lo triplicano. Anche il Milan, che oltre che con Calabria lo teneva con Krunic e il ripiegamento di Brahim Diaz. Per fermare il Napoli deve provare a fare una mossa del genere su di lui, su Osimhen e mettere un uomo su Lobotka".