Marcolin: "Emerson difensore? In realtà è un attaccante e questo ci fa capire una cosa"

L'ex capitano del Napoli, Dario Marcolin, è intervenuto a Radio CRC ad Arena Maradona: “Questa è una Nazionale forte, Mancini sta facendo un ottimo lavoro. Italia-Belgio? Per la prima volta troveremo una Nazionale che ci attacca. Formazione? Per me gioca Chiesa dall’inizio.

Napoli? Potrà esserci continuità al lavoro di Gattuso. Spalletti ha molta esperienza, sa come vincere i campionati e cosa vuol dire allenare una piazza importante come quella di Napoli. Emerson Palmieri è un terzino a quattro ma fondamentalmente un attaccante: è una richiesta di Spalletti e ti fa capire che tipo di squadra vuole il tecnico toscano, una squadra molto offensiva”.