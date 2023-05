Marcolin: "Festa rinviata? Solo un modo per allungare stagione esaltante"

Dario Marcolin, ex azzurro ed opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte

Dario Marcolin, ex azzurro ed opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte: "Con questo rinvio della festa si è allungata questa esaltante stagione, aspettare altri 3 giorni dopo aver atteso 33 anni non credo sia un problema. La festa finale ci sarà domani o magari anche domenica allo stadio Maradona. Ci sono tanti amici miei di Bologna, Firenze, Genova, che stanno prenotando, anche a prezzi altissimi, camere e voli per venire a festeggiare a Napoli. La squadra arriva a giocarsi questa gara con l’Udinese in modo molto sereno, avendo 18 punti di vantaggio non c’è alcun problema.

Ha anche smaltito quel pizzico di delusione per domenica scorsa. Il match con l’Udinese sarà autentico, i bianconeri sono una buona squadra e venderanno cara la pelle. La Lazio? Non penso che non batterà questa sera il Sassuolo, dopo 2 ko avrà voglia di riscatto e soprattutto deve vincere per qualificarsi in Champions League".