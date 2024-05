Marcolin: "Gasperini allena col cardiofrequenzimetro e decide anche il tipo di chiave dello spogliatoio"

Dario Marcolin, ex giocatore e oggi commentatore DAZN, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso de Ne Parliamo il Lunedì

TuttoNapoli.net

Dario Marcolin, ex giocatore e oggi commentatore DAZN, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso de Ne Parliamo il Lunedì, soffermandosi sul profilo di Gian Piero Gasperini associato anche alla panchina azzurra: "Gasperini al Napoli? Vi dico una cosa al di là dei rapporti e della scelta. Gasperini è uno che in allenamento lavora soprattutto col cardiofrequenzimetro. Devi raggiungere certi livelli atletici. A fine allenato chi non rende gli fa fare un supplemento, sin quando non raggiunge certi numeri.

Con Gasperini vedrai un Napoli che corre, ma deve essere accettato dalla squadra. All'ottavo anno a Bergamo però Gasperini decide anche che tipo di chiave deve avere lo spogliatoio. Deve avere tempo e una certa tipologia di giocatori".