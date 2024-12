Marcolin: "Giusto dare spazio a chi gioca meno, Conte sa che in panchina ha alta qualità"

vedi letture

Dario Marcolin, doppio ex calciatore di Lazio e Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Bove? Lui s’è accasciato a terra mentre in panchina litigavano col pubblico, s’è capito dal linguaggio del corpo da parte dei giocatori che Bove non stesse bene. Ci hanno detto che l’ambulanza non poteva entrare in campo e che rischiava di impantanarsi sul terreno di gioco. Quando Bove è entrato in ambulanza è perchè dentro stavano operando una manovra. In quel momento le voci che arrivavano erano che respirava, ma non era cosciente.

Lazio-Napoli? Mi aspetto turn over da parte di Baroni e Conte, ci sono diversi giocatori del Napoli che scalpitano e Conte sa che in panchina ha giocatori di una qualità molto alta. Gli undici di base stanno facendo una stagione strepitosa, ma è giusto dare anche spazio a chi gioca di meno”.