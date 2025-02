Marcolin: "Il Napoli era 4-3-3 da 19 gare, il cambio modulo ha tolto certezze e automatismi"

Dario Marcolin, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di Canale 8 nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ ha parlato della situazione del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Io settimana scorsa avevo detto attenzione al Como perché gioca bene, è così è stato. Seconda cosa, non è tanto il cambio modulo ma il Napoli era 19 partite che giocava con il 4-3-3. Quando tu cambi comunque gli automatismi, le distanze, il modo di interpretare la gara, ti toglie un po’ di certezza.

Il modulo ha cambiato la sicurezza che la squadra aveva in campo: se tu sei forte a fare una cosa e di colpo la fai in modo diverso, puoi essere sempre forte ma avrai un risultato diverso. Il Napoli nelle ultime due gare per me ha perso lo smalto, le incursioni, non ha usato le fasce che usava da tanto tempo. Politano è il giocatore che ha sofferto di più questa cosa: da essere al centro del gioco, gli sono cambiate tante cose. Ora il Napoli giocherà con l’Inter: prima aveva due risultati su tre, ora per forza la vittoria".