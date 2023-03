Marcolin: “Ko con la Lazio è un campanello d’allarme. Vi dico il motivo”

Dario Marcolin, ex calciatore ed ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”

Dario Marcolin, ex calciatore ed ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”: “Sarri ha fatto una partita molto attenta, quasi come se uscisse dal campionato. Sarri ha fatto due-tre mosse che hanno aperto un sistema che può dare fastidio al Napoli: squadra corta, Lobotka spento, i due terzini in difficoltà. Quella con la Lazio è un campanello non per la classifica ma per l’atteggiamento che avranno le altre squadre nei confronti del Napoli”.