Marcolin mette in guardia Spalletti: “Occhio alle trappole di Allegri”

L'ex azzurro e opinionista Dario Marcolin è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”

L'ex azzurro e opinionista Dario Marcolin è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: "La vittoria con la Sampdoria è stata fondamentale. Dopo il ko con l'Inter, in una giornata particolare per le commemorazioni di Vialli e Mihajlovic e dopo il rigore sbagliato c'era il rischio di cadere in tentazione di mollare in concentrazione e cattiveria, invece hai vinto. Il rigorista in casa Napoli? Il rigore lo calcio quello tecnico, freddo, Elmas per esempio lo ha calciato bene, imparabile per qualsiasi portiere. Però avere un rigorista fisso vuol dire tanto, perchè non puoi regalare punti perchè non ne hai uno definito. La sfida con la Juventus di venerdì è determinante solo se vince il Napoli, perchè manderesti un segnale ai bianconeri. Mi aspetto una gara simile a quella con l'Inter: anche i bianconeri raddoppieranno su Kvara, schermeranno Lobotka e faranno una gabbia su Osimhen.