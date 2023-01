Marcolin: “Non so se gara di ieri può significare che hanno trovato contromisure al Napoli”

Dario Marcolin, opinionista e allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dario Marcolin, opinionista e allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “La gara con l’Inter non so se può significare che sono state trovate le contromisure al Napoli, fermando Osimhen, Kvaratskhelia e non lasciando spazi a Lobotka e Zielinski. Di certo l’Inter ha giocato una partita perfetta dal punto di vista difensivo. Hanno spesso triplicato, e il tiro sull’esterno della rete di Kvara è stata in questo senso un’azione simbolo, dal momento che il georgiano era circondato da tre interisti. La squadra di Inzaghi ha giocato in modo compatto ripartendo rapidamente negli spazi. Il Napoli deve capire che d’ora in poi non troverà più squadre che giocheranno a viso aperto perché hanno paura, ma team che ti metteranno in difficoltà chiudendo gli spazi. In passato il Napoli attirava la pressione degli avversari e li colpiva.