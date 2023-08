Marcolin su Natan: "Kim era già pronto, lui è forte ma serve un inserimento graduale"

Dario Marcolin, ex azzurro ed allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Dario Marcolin, ex azzurro ed allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Natan non impiegato nella gara d’esordio contro il Frosinone? Gli allenatori si affidano solitamente alla vecchia guardia per evitare sbavature. Kim era già pronto e maturo, Natan lo vedremo, è un giocatore forte: io sono più per l’inserimento graduale dei giocatori in contesti nuovi. Ostigard mediano davanti alla difesa alla Desailly soluzione convincente? Ostigard è un giocatore che, quando il Napoli è in vantaggio, si può usare davanti alla difesa: è però un adattamento a gara in corso, gli piace uscire palla al piede anche se è una scelta per un incontrista più che da playmaker.

Le cose nuove con Garcia? Sicuramente meno possesso palla e maggiore verticalizzazione, ma è ancora presto per capire che novità apporterà il nuovo allenatore”.