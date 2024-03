Marcolin sul possibile nuovo allenatore: "Dico Conte. Calzona? Ha già un'altra squadra"

Dario Marcolin, ex calciatore e opinionista, ha parlato della situazione del Napoli, nel corso de Ne Parliamo Il Lunedì in onda su Canale 8

Dario Marcolin, ex calciatore e opinionista, ha parlato della situazione del Napoli, nel corso de Ne Parliamo Il Lunedì in onda su Canale 8: "Nuovo allenatore? Secondo me Conte andrà al Napoli, se non lui dico Italiano. Firenze è una piazza importante che ti fa crescere e in più ha tutto per piacere a De Laurentiis. Calzona? La squadra ce l'ha già ed è la nazionale”.