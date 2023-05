Marcolin: “Troppo individualismo con la Salernitana. Dia? Ha fatto il gol della domenica”

Dario Marcolin, ex calciatore ed ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”

TuttoNapoli.net

Dario Marcolin, ex calciatore ed ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì” per commentare il pari tra Napoli e Salernitana: “E’ stata una partita strana, la testa dei giocatori era diversa dal solito ma li comprendo. La città giocava insieme alla squadra, non è stato il solito Napoli ma un Napoli che ha giocato da solo, che andava a sbattere contro il muro della Salernitana. I granata sono stati attenti e puntuali, poi c’è da dire che Dia ha fatto un eurogol, tunnel su Osimhen per poi rientrare e tirare a giro sul secondo palo.

E’ un gol che tu sogni di fare nelle giornate particolari, Dia ha fatto il gol della domenica. Il Napoli ha pareggiato questa partita ma il tempo è dalla sua parte”.