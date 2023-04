Marcolin: "Un azzurro è entrato bene col Milan, gli darei fiducia"

Dario Marcolin, commentatore DAZN, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dario Marcolin, commentatore DAZN, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live: "Lecce-Napoli? Match importante per il campionato, per dare una risposta alla debacle degli azzurri contro il Milan. Si gioca contro una squadra che da 5 partite non fa gol né punti. Partita trappola, questo è anche il pensiero di Spalletti. Possibile il turnover tra gli azzurri, che devono rispondere sul campo alla caduta del Maradona contro i rossoneri.