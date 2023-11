Marcolin: "Un azzurro sarà il fulcro del Napoli di Mazzarri. Scalvini? Farà fatica con Kvara"

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “C’è grande curiosità intorno al 4-3-3 di Mazzarri, c’è curiosità di vederlo con una linea a quattro. Mazzarri è un integratore, capisce il valore della squadra e lui stesso sa che ha in mano una squadra molto forte.

Io farò la telecronaca e sarà una novità per tutti vedere il 4-3-3 di Mazzarri. Mi aspetto un Lobotka più centrale, più alla Spalletti, che tocca più palloni. Sarà il fulcro del gioco del Napoli. Chi vincerà i duelli individuali vincerà la partita. Scalvini è un giocatore forte, è solido, mi sembra Facchetti. Però a seguire per tutto il campo Kvaratskhelia potrebbe fare tanta fatica”.