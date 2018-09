Marekiaro - Il capitano sull'addio di Higuain: "Per i tifosi è un traditore, non avrei mai fatto la sua scelta"

Nel raccontare di uno scherzo fatto a Lorenzo Insigne, nella sua autobiografia Marekiaro, il capitano del Napoli ha espresso anche il suo pensiero sull'addio di Higuain. Di seguito un estratto: "A Insigne gliel’avevo giurata. Per vendicarmi dei suoi scherzi mi sarei comportato come uno scugnizzo, molto più di lui, che è napoletano e scugnizzo ci è nato. “Lorenzo Insigne? È una lota!”. Urlai così in una piazza gremita. Il termine a Napoli è molto usato per denigrare una persona. Lota come melma, come fango. Un aggettivo che sui social network avrebbe spopolato qualche anno più tardi, quando Higuaín è passato alla Juventus. Il vero napoletano indica come lota una persona dal comportamento discutibile, meschino. Quando lo dissero di Higuaín intendevano dargli del traditore (a proposito: mi è spiaciuto molto il suo addio, ma ho sempre rispettato la sua scelta anche se io non l’avrei mai fatta)".