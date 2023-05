Marelli a Dazn: "Gol di Gaetano da annullare, ma VAR non poteva intervenire"

Proteste nerazzurre al Maradona per il 3-1 del Napoli, firmato da Gianluca Gaetano e che forse sarebbe stato da annullare.

Proteste nerazzurre al Maradona per il 3-1 del Napoli, firmato da Gianluca Gaetano e che forse sarebbe stato da annullare. L'Inter lamenta un fallo a inizio azione, non ravvisato dalla squadra arbitra e dal VAR, che però non poteva intervenire. A chiarire perché la tecnologia non potesse venire in soccorso è Luca Marelli, commentatore arbitrale per Dazn: "Fallo di Juan Jesus su Acerbi, era da fischiare. Il VAR non può intervenire perché l'azione è proseguita da parte dell'Inter". In sostanza, era cominciata una nuova azione, sempre dell'Inter, dopo il fallo che ha portato alle proteste degli uomini di Inzaghi.