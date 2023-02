Marelli: "Il gol di Osimhen è regolare. Mario Rui? Sarà squalificato per due turni"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN, ha commentato così la direzione di gara di Giovanni Ayroldi in Empoli-Napoli

TuttoNapoli.net

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN, ha commentato così la direzione di gara di Giovanni Ayroldi in Empoli-Napoli: "Sono episodi che una decina di anni fa sarebbero stati considerati irregolari e la rete sarebbe stata annullata. Ora è cambiata l'interpretazione della regola. Viene considerato fuorigioco attivo solo se c'è un impatto diretto col giocatore che entra in gioco, ossia Ismajli, e in questo caso Osimhen è a tre metri da lui. Ora è corretto convalidare questo gol. Espulsione Mario Rui? E' condotta violenta, c'è un calcio di Mario Rui a Caputo. A livello di giudice sportivo porterà a una squalifica di almeno due giornate".