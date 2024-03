Marelli: "Kvara-Cambiaso? Vi spiego perché non è rigore. L'errore grave di Mariani è un altro"

L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto a Kiss Kiss Napoli ed è tornato a parlare di un episodio dubbio relativo alla gara di domenica al Maradona

L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto a Kiss Kiss Napoli ed è tornato a parlare di un episodio dubbio relativo alla gara di domenica al Maradona tra Napoli e Juventus: "Sull’episodio Cambiaso-Kvaratskhelia a mio avviso non c’è rigore perché tanti giocatori tirano la maglia dell’avversario, non bisogna far passare ciò che non è.

Anche Kvara prova a divincolarsi, è il solito giochino di mettere immagini poco chiare per far passare come certo ciò che non lo è. Espulsione di Cambiaso? L’errore più grave è questo qui, forse Mariani era coperto e non so perché non abbia fischiato il fallo. Rigore su Osimhen? I pestoni sono molto complicati da vedere perché ci si aspetta sempre la spinta in area".