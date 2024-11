Marelli: "Non era rigore per l'Inter, ma il Var non poteva fare di più"

L'ex arbitro e attuale opinionista Dazn, Luca Marelli, ha parlato al quotidiano Il Mattino: "Anguissa-Dumfries? Il contatto c’è, ma è leggero. Per me non era rigore, anche per gli standard dell’AIA più volte ripetuti il rigore non c’è. Mariani era in perfetta posizione in quel momento, è una questione di intensità che l’arbitro legge dal campo. Proprio per questo il VAR non poteva fare di più.

Se si può migliorare? Ad esempio il VAR a chiamata come una possibilità a partita per ogni allenatore. Porteremmo il VAR e l’intera tecnologia a disposizione dello sport, come credo debba sempre essere. Mentre oggi è forse solo a disposizione degli arbitri - ha concluso Marelli -. E poi si darebbe maggiore responsabilità alle squadre".