Marelli sul rigore: "Giusto assegnarlo. Milinkovic non ammonito per un motivo..."
TuttoNapoli.net
Luca Marelli, ex arbitro e analista, ai microfoni di DAZN ha commentato così il rigore assegnato dall'arbitro Zufferli in Napoli-Como per l'intervento di Milinkovic-Savic su Morata: "È l'unico episodio della partita. Qualche fischio di troppo, ma è giovane e potrà selezionare di più i falli. L'attaccante anticipa il portiere, Milinkovic-Savic non trova il pallone ma le gambe di Morata. C'è stato un check per il fuorigioco, non per il contatto. Corretta l'assegnazione del rigore, così com'è corretto non ammonire il portiere del Napoli perché la palla va verso l'esterno e quindi è depenalizzato".
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
4 L'editoriale di Chiariello: "Punto che fa legna, ma gioco non buono. Senza De Bruyne luce spenta!"
Prossima partita
04 nov 2025 18:45
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com