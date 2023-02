Marelli torna sul contatto Kvara-Ferrari: "Più che rigore sembra un fallo in attacco"

Luca Marelli, ex arbitro, nel post-partita di Napoli Cremonese su Dazn è tornato sul contatto tra Kvaratskhelia e Ferrari.

Luca Marelli, ex arbitro, nel post-partita di Napoli Cremonese su Dazn è tornato sul contatto tra Kvaratskhelia e Ferrari, azione in cui gli azzurri hanno chiesto il calcio di rigore: "Non c’è un movimento di Ferrari, non cambia la propria corsa - ha spiegato ai microfoni di DAZN -, più che rigore può essere fallo in attacco. Ho sempre condotto una battaglia contro i rigorini, la media dei rigori che c’è quest’anno è la più bassa, sono sempre stato contro i rigori come questo. La linea deve essere questa".