Marianella: “Garcia è un furbacchione. Scelta saggia di ADL anche se avrei preso Galtier”

Massimo Marianella, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della scelta del Napoli si affidare la panchina a Rudi Garcia: “Lui è un furbacchione, rodato già dal nostro calcio. E’ un buon allenatore anche se onestamente avrei preso Galtier tra i due. Sicuramente Garcia viene da buone esperienze e da buoni risultati. Conosce la nostra lingua, il nostro campionato, ormai per metà è italiano, è una scelta saggia in un certo senso e non rischiosa. Il rischio è per lui dato che va in una piazza che viene da uno straordinario risultato e che ovviamente ha delle aspettative”.