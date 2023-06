Marianella su Galtier: "Bella scelta di ADL. Ha la grinta per tener testa all’ambiente e al presidente”

"Ha fatto sempre bene, compreso il PSG, dove poi si è un po’ incartato nelle pieghe di spogliatoio".

Massimo Marianella, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare di Christophe Galtier, accostato alla panchina del Napoli: “Sarebbe una bella scelta da parte di De Laurentiis, è un allenatore che a me piace. Ha fatto sempre bene, compreso il PSG, dove poi si è un po’ incartato nelle pieghe di spogliatoio. E’ uno che ha belle idee, ha anche la grinta e il polso di tener testa ad un ambiente difficile come Napoli. Forse anche a De Laurentiis, che non è una gestione presidente-allenatore molto facile. E’ una scelta che a me piace”.