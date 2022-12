Marini: "Gara molto complicata per l'Inter, Napoli nettamente più forte"

L'ex calciatore dell'Inter Giampiero Marini è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live'

L'ex calciatore dell'Inter Giampiero Marini è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': " L'Inter mercoledì affronterà a San Siro una supersquadra. Il Napoli è, a mio giudizio, la miglior squadra d'Europa in questo momento. Per la squadra di Inzaghi sarà una partita molto impegnativa perchè ha soltanto un risultato a disposizione. L'Inter deve vincere e credo che sarà molto complicato riuscirci perchè ritengo la squadra di Spalletti nettamente più forte. Le cinque sconfitte già subite dall'Inter sono francamente tantissime. C'è da dire, però, che anche quella nerazzurra è una squadra con una potenzialità enorme, specialmente sul piano tecnico e fisico.

Spalletti è uno degli allenatori più preparati che ci sono in circolazione. All'Inter ha fatto due stagioni importanti, molto positive. Non vedo, in prospettiva, particolari difficoltà per il suo Napoli. Vorrei fare i complimenti anche al direttore sportivo, perchè riuscire a realizzare una squadra con questa qualità non è facile. La coppia Giuntoli-Spalletti è formidabile".