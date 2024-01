Marino: "ADL fa tutto, ma c'è sempre bisogno di qualcuno che piloti"

L'ex dg del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto a Tuttomercatoweb

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex dg del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto a Tuttomercatoweb: "Da Napoli sono partiti Spalletti e Giuntoli, due punti di riferimento per il tutto, il mister forse ancora di più, ma sono i Ds a subire maggiormente pressioni. Giuntoli è stato bravo a tenere motivati tutti, anche il tecnico quando aveva dissapori, poi latenti, con il presidente, e la sua assenza chiaramente pesa. Soprattutto perché ADL sta facendo tutto, ma c'è sempre bisogno di una persona che piloti. Presidenti che agiscono in prima persona, non vedono massimizzati i propri interventi. Di sicuro, però, tutto sì assesterà e il Napoli vivrà altri campionati di livello.

Capitolo Kvaratskhelia: "Alle volte l'insoddisfazione di base può creare inconsciamente una demotivazione, ma non è volontaria. E chiaramente dovrà discutere quanto prima il rinnovo, ma non credo questo incida sul campo: il fattore economico non è predominante, il Napoli sta vedendo la crisi di tanti campioni. Sono entrati in un circolo di negatività".