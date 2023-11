Marino critica ADL: "Proprietario della clinica non può fare anche il chirurgo"

Pierpaolo Marino, ex direttore generale di Napoli e Udinese, ha parlato al Corriere dello Sport della figura di Aurelio De Laurentiis

Pierpaolo Marino, ex direttore generale di Napoli e Udinese, ha parlato al Corriere dello Sport della figura di Aurelio De Laurentiis, che lui conosce benissimo, e del modo in cui ha vissuto l'ultimo mese accanto a squadra e allenatore: "È un grande imprenditore che, come tutti, ha bisogno di collaboratori, dirigenti e allenatori che siano anche ottimizzatori di risorse umane capaci di affrontare determinate situazioni. Il proprietario della clinica non può fare anche il chirurgo".