Marino critico: "Il Napoli ha perso da Spalletti a Garcia che non ha portato niente"

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è ancora un plus per il Napoli, non c'è da discutere. Ma qualche meno c'è stato in quest'avvio, anche se non ho visto delle grosse defaillances. Garcia? Il suo percorso a Roma è stato più di ombre che di luci, secondo me non ha portato nel campionato italiano quelle differenze che un allenatore straniero deve portare. Non sono tra quelli che il Napoli non ha perso niente nel passaggio da Spalletti a Garcia".