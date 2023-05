Marino elogia ADL: "Va preso a modello, ha dimostrato come si fa impresa al Sud"

Questi alcuni estratti dell'intervista di Pierpaolo Marino al Corriere dello Sport, nella quale celebra Aurelio De Laurentiis.





"Come nomadi andavamo in giro e una sera mentre eravamo in ritiro all’Holiday Inn vedo quattro torri accese. Chiedo ad un cuoco dell’albergo: ma lì cosa c’è? Un galoppatoio. Al mattino successivo parlo con il Commendator Coppola, proprietario dell’albergo, chiacchieriamo, telefono ad Aurelio e dopo due mesi ci sono i campi". Questi alcuni estratti dell'intervista di Pierpaolo Marino al Corriere dello Sport, nella quale celebra Aurelio De Laurentiis.

"Il Napoli ha sempre investito ma è sempre stata una società sostenibile. De Laurentiis va preso a modello, ha dimostrato come si fa impresa al Sud: la sua è stata un’opera di ingegneria finanziaria".