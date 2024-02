Marino: "Il Napoli ha comprato un giocatore che può infiammare il Maradona"

Così ai microfoni di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport Pierpaolo Marino

© foto di www.imagephotoagency.it

"È stato un mercato povero di soldi, ma in alcuni casi ricco di fantasia. Mi è piaciuto molto l'acquisto di Ngonge da parte del Napoli, lo ritengo un giocatore adatto alla platea dello stadio Maradona. Ha fantasia, velocità, ha gamba e fa anche gol". Così ai microfoni di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport Pierpaolo Marino, ex dg del Napoli, per un bilancio complessivo della finestra invernale di calciomercato, in chiusura oggi alle ore 20.

Bilancio su chi si è mosso meglio: "Napoli e Roma si sono mosse molto bene. Occhio anche alla Fiorentina, aggiungere Belotti al suo attacco può aiutarla a raggiungere il quarto posto in campionato".