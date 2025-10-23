Marino: "Il Napoli ha toccato il fondo con il PSV! Conte ci lavorerà, le cause sono tante"

vedi letture

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, ha parlato a L'Interista della prossima sfida di campionato azzurri e Inter, big match del weekend che arriva: “L’Inter è in una forma smagliante. Come ha dimostrato nelle ultime partite, in questo momento è una squadra dominante in virtù di un attacco che ritengo il migliore del campionato”.

Diversa è, invece, la situazione del Napoli, riduce da due sconfitte con il Torino e il PSV. Qual è secondo lei la causa principale della situazione attuale dei partenopei? Pensa che Conte troverà la chiave per risolverla?

“Io sono convinto che Conte ci lavorerà e saprà migliorare sicuramente quel livello di rendimento che ha toccato il fondo martedì sera. Io credo che le cause non siano mai una soltanto, ma molteplici. Non esclusa quella dell'arrivo di giocatori che hanno costretto Conte a cambiare gli equilibri della squadra che ha fatto la miracolosa stagione dell'anno scorso”.

La prossima sfida di Serie A vedrà contrapposte proprio Inter e Napoli al Maradona. Secondo lei, quali potranno essere i duelli chiave o i giocatori decisivi?

“In questo momento l'Inter ha un attacco a mitraglia. Penso che sia uno dei migliori come numero e qualità degli attaccanti che ha a disposizione. La squadra nerazzurra ha un parco attaccanti importantissimo: a Lautaro e Thuram si sono aggiunti Bonny e Pio Esposito, cioè dei giocatori che sono quasi del livello dei due che ho menzionato in precedenza. Quindi, per me si tratta di uno dei migliori attacchi europei e sicuramente del migliore in Italia. Mentre è chiaro che la difesa del Napoli, in questo momento, avendo preso sette gol in campionato e tanti gol in Champions, sia sotto osservazione, sotto critica e accusa. Quindi, sarà importante che la difesa del Napoli si ritrovi in compattezza perché altrimenti con l'attacco dell'Inter sarà molto dura”.