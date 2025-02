Marino: “Napoli-Inter non sarà decisiva! Ricordate cosa successe qualche anno fa?”

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Napoli-Inter? Quella con l’Inter sarà una sfida Scudetto momentanea, perché poi ci saranno altre dieci gare da disputare e trenta punti in palio. In passato il Napoli vinse con la Juve il match Scudetto e poi perse 3-0 a Firenze. Il risultato del Maradona sarebbe molto indicativo solo se gli azzurri, al fischio finale, si trovassero a sei punti di vantaggio”.