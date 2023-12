Marino su Meret: "Una squadra come il Napoli potrebbe avere un portiere migliore"

Pierpaolo Marino, ex direttore generale di Napoli e Udinese, tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno

Pierpaolo Marino, ex direttore generale di Napoli e Udinese, tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno: “Anche se i due mancini dovrebbero rientrare tra uno o due mesi va ingaggiato un nuovo giocatore. Quello è un ruolo logorante ed il Napoli deve affrontare il campionato e la Champions dove – se dovesse andare avanti come pare – occorrono nuove energie. Magari un giovane di prospettiva potrebbe tornare utile. Parisi, irpino e mio conterraneo, è un gran bel giocatore ma non credo che la Fiorentina lo darà soprattutto a gennaio. Il mio Napoli giocava col 3-5-2 che per giunta è uno schema che Mazzarri pratica. Va dragato il mercato senz’altro. Non si può non avere uno specialista”.

Meret la convince?

“Beh spesso le critiche sono esagerate, come nel suo caso, però una squadra come il Napoli potrebbe avere un portiere migliore tra i pali”.