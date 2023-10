Marino sul consiglio dei saggi: "Esiste in ogni club, ma lo eleggono i calciatori"

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Consiglio dei saggi? Esiste sempre una rappresentanza della squadra che va a parlare con la società, col direttore sportivo. E' una sorta di rappresentanza che i giocatori eleggono per interfacciarsi con il club, una sorta di rappresentanza sindacale. Pecci, Maradona, Giordano e Bruscolotti erano la rappresentanza del mio Napoli quand'ero giovanissimo.

In genere venivamo per i premi o per un giorno di ritiro, su queste cose si discute con la società. Ma è un cattivo segnale quando i giocatori parlano dell'allenatore, di cose non deve più succedere. Per un allenatore non è successo".