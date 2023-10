Marino: "Tudor in estate scelta migliore di Garcia, ma ora non potrebbe fare magie"

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Di solito questo tipo di interventi li fanno i direttori sportivi e non il presidente, ma l'ha fatto De Laurentiis e può fare bene comunque alla squadra, a patto che non sia troppo invasivo. La figura di Garcia non era la figura ideale per connotati tecnici, di momento di carriera e anche per qualità, si poteva trovare altre opzioni per il dopo Spalletti, magari in maniera più ponderata.

Garcia è stata una scelta super coraggiosa, ora trovare rimedio non è facile, le alternative in giro sono poche. Tudor l'ho avuto a Udine, sarebbe una figura di grande impatto, ma non è che si paracaduta lì e fa il mago. Preso in estate però sarebbe stata una scelta migliore rispetto a Garcia".