Mario Rui a Dazn: "Sensazione incredibile entrare nella storia del Napoli. Merito di tutti i tifosi"

Il difensore del Napoli Mario Rui ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina: "E' un sollievo. Era da sei anni che lo stavamo rincorrendo. Ci siamo andati vicini in altre occasioni ma non era mai arrivato. Quest'anno è arrivato grazie a quanto fatto in campo ma anche grazie alla gente che ci ha sostenuto da inizio anno quando nessuno credeva in noi ma noi in squadra ci abbiamo sempre creduto si potesse fare qualcosa di importante. Entrare nella storia del Napoli quando i titoli sono arrivati solo con Maradona è una sensazione incredibile".

Sei il difensore che ha fornito più assist in queste ultime due stagioni. Come si fa ad arrivare a questo livello?

"Avendo dei compagni formidabili. Sono giocatori che si muovono bene, con tanta qualità. Quando la squadra con il collettivo fa bene è più facile che vengano fuori i singoli. Il merito è della squadra e di tutto il popolo napoletano che ci hanno sempre sostenuto".