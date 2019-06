Mario Rui: "Ora mi godo le vacanze, spero di arrivare in fiducia alla prossima stagione"

Mario Rui ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria del suo Portogallo della Nations League: “Cristiano Ronaldo è il top del top, il miglior calciatore al mondo e per noi diventa tutto più facile. Vacanza? Si ora mi godo questo momento e poi le vacanze. Cercheremo di ripartire al meglio per la prossima stagione, finisce per me un anno nel modo migliore. Spero di arrivare in fiducia e fare un bell’anno".