Marocchi: "La pace coi tifosi può spostare. Io c'ero nel 3-0 del '89, il pubblico fece la differenza"

Ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore Giancarlo Marocchi ha parlato del Napoli in vista del quarto di ritorno di Champions contro il Milan, ricordando il passato: "Il fatto di aver fatto pace con i tifosi può spostare. Perché io un quarto di finale l’ho giocato a Napoli con la Juventus. Nonostante all’andata avessimo vinto 2-0, al ritorno al 120’ perdemmo 3-0. Se non è crollato nel ’89 lo stadio, stai sereno puoi andare a fare la partita. Fece la differenza il pubblico quel giorno, il Maradona, come San Siro, sono quegli stadi che spostano”.