Marocchi su Spalletti: "Se resta a Napoli solo perché ha un contratto non è un bell'inizio..."

TuttoNapoli.net Ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore Giancarlo Marocchi ha parlato del Napoli fresco campione d'Italia: "Concretizza oggi ciò che fa da dieci anni, con la vittoria, puoi ricordare ciò che fanno benissimo da anni. Arrivando sempre secondo, rischiavi di disperdere il lavoro di questa squadra. Il Napoli come squadra che per me era perfetto anche quando arrivava secondo, ma ora iniziano a crederci gli stessi giocatori. Spalletti? Se resta a Napoli solo perché ha un contratto non è un bell'inizio... Chi prenderei in difesa per contrastare il Napoli? Personalmente, punterei su ragazzi forti come Alessandro Bastoni dell'Inter e Fikayo Tomori del Milan, perché è veloce".