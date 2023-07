Marocchino: "Giuntoli porterà alla Juve la mentalità che ha portato a Napoli"

Ospite di "Calciomercato e Ritiri" su TMW Radio, Domenico Marocchino ha parlato diffusamente di Juventus

Ospite di "Calciomercato e Ritiri" su TMW Radio, Domenico Marocchino ha parlato diffusamente di Juventus: "Giuntoli porterà a Torino la mentalità che ha portato a Napoli, ricordiamo tutti come i tifosi si disperassero per le partenze e non fossero convinti dagli arrivi e abbiamo visto come è andato a finire quel campionato. Credo che la priorità del suo lavoro sarà quella annunciata nella conferenza stampa di presentazione ovvero la necessità di costruire una squadra competitiva e allo stesso tempo sostenibile”.