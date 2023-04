Marocchino: "Milan favorito, ha più motivazioni: il Napoli è già soddisfatto dal campionato"

A Calcio Totale su Rai Sport, Domenico Marocchino ha parlato della gara di stasera tra Napoli e Milan

A Calcio Totale su Rai Sport, Domenico Marocchino ha parlato della gara di stasera tra Napoli e Milan: "Credo che sia avvantaggiato il Milan: ha qualche motivazione in più, sarà perché in campionato è in posizione ibrida mentre il Napoli è già soddisfatto. Pioli poi ha cambiato modulo, ha lasciato Bennacer più libero. Darei un 55-45 per il Milan".