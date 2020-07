Marolda: "A Parma in 10! Come può Gattuso schierare un Allan in queste condizioni?"

Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21, il giornalista Ciccio Marolda ha commentato la gara di Parma: "Il peggiore è stato l'allenatore, non si può mettere in campo una squadra del genere. Gattuso ha voluto giocare in 10, contro un Parma che invece era in 12. Allan in queste condizioni psico-fisiche non può andare in campo e Gattuso deve capirlo negli allenamenti. Non c'è proprio! Ha regalato palloni al Parma verso la porta. Io lo apprezzo molto, ma non può giocare, non è nelle condizioni di scendere in campo!".