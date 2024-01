Marolda: “All’Olimpico c’era la 3ª-4ª squadra, che poteva fare di più il Napoli?

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Il Napoli, fino a poche settimane fa, concedeva agli avversari dieci occasioni e perdeva le partite. Con la Lazio mancavano elementi come Osimhen, Kvara, Simeone. Che cosa si poteva fare oggettivamente di più? In campo all’Olimpico c’era la terza, probabilmente anche la quarta squadra. Nelle stesse condizioni, l’Inter ha due giocatori in attacco che sanno fare gol. Anche la Juventus difende e attacca. Quando rientreranno quei tre giocatori, si potrà anche vedere un calcio di maggiore qualità e soprattutto si potranno sfruttare i contropiedi con Osimhen. Una cosa che in questo momento non è possibile fare.

Nelle ultime tre partite il Napoli ha addormentato le gare, questa è una cura ed è una cosa di cui c’era assolutamente bisogno.

Per il futuro il club deve avere il coraggio, che non ha avuto in passato, di cambiare tutto e assecondare le scelte del prossimo allenatore. Mercato? Un sei pieno. E’ migliorata la rosa complessiva, ma non la squadra”.